L’incendio nel comune di Sesto Fiorentino in Via Mollaia, è stato fermato.

Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento. L’incendio ha interessato appezzamenti di terreno coltivati a grano, una porzione di un casolare abbandonato ed una macchina agricola.

Si informa che l’intervento non ha influito sull’operatività dello scalo aeroportuale di Peretola.

Sul posto 6 automezzi 2 18 unità vigilfuoco, un elicottero del reparto volo VF di Arezzo, 4 automezzi AIB del personale gestito dalla Regione Toscana.

Non si segnalano persone rimaste coinvolte