L’incendio di Crasciana (Lu) sotto controllo, avviate le operazioni di bonifica

Dopo numerosi lanci degli elicotteri e grazie al lavoro delle squadre di terra, l’incendio boschivo di Crasciana, nel comune di Bagni di Lucca, è stato messo sotto controllo intorno alle 11 di questa mattina.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica, con le 10 squadre fra operai forestali e volontariato Aib, dei circa 20 ettari percorsi dalle fiamme.

In zona, come da previsioni, si è alzato il vento ed è quindi previsto l’invio di altre squadre per accelerare le operazioni di bonifica e passare alla fase di controllo prima di sera.

In queste giornate, con numeri di eventi assimilabili a quelli del periodo estivo, è fondamentale la massima attenzione nelle attività svolte in campagna. Si ricorda che è prorogato fino a domenica 3 aprile, e su tutto il territorio regionale, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.