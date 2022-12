L’Incanto del Natale, ecco il programma del week end

Arte, mercatini natalizi e concerti nel ricco programma del fine settimana a Pietrasanta.

Il programma dell’Incanto del Natale inizia venerdì (domani) con “Christmas storytelling”, il laboratorio in lingua inglese per bambini da 4 a 7 anni organizzato dalla biblioteca comunale a partire dalle 17,30, con la “magic teacher” Elisa Rosellini. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0584 795500.

Per gli amanti dello shopping, sabato 17 torna il mercatino natalizio (che replicherà domenica) in piazza dello Statuto e piazzetta Crispi, dalle 9 alle 20, con tante idee regalo.

A Marina di Pietrasanta “Babbo Natale incontra i bambini”: l’uomo dalla barba bianca ascolterà i desideri dei più piccoli passeggiando per via Versilia, piazza XXIV Maggio e via Donizetti a Tonfano, dalle 10 alle 12,30. Nel pomeriggio si torna in centro dove, ad attendere i visitatori, dalle 15,30 ci saranno gli elfi, celeberimi aiutanti di Babbo Natale che attraverseranno le strade della città.

Domenica 18 sarà ricca di eventi non solo per i più giovani ma anche per gli appassionati d’arte: alle 15 e alle 16, presso il museo dei Bozzetti, visita guidata a cura della cooperativa Itinera alla mostra “Lo sguardo e l’idea. Dialogo tra le gallerie degli Uffizi e il museo dei Bozzetti di Pietrasanta”, preceduta da una breve introduzione storica della città. Prenotazione obbligatoria a museipietrasanta@itinera.info, partecipazione libera. Sempre in centro storico, dalle 16 arriverà il burbero folletto verde che detesta il Natale, il “Grinch” mentre a Capezzano Monte, nella chiesa di San Rocco alle 16,30, i cultori della musica potranno assistere all’esibizione del CoroVersilia, diretto da Wilma Quadrelli: dieci i pezzi in repertorio, radicati nelle più tradizionali melodie natalizie. Infine, magiche farfalle luminose sui trampoli danzeranno, dalle 17 alle 18,30, lungo strade e piazze del cuore di Pietrasanta, in uno spettacolo di acrobatica leggerezza a cura della compagnia Antitesi Teatro Circo.

Nel fine settimana sarà ancora possibile visitare la mostra fotografica di Elisabetta Gozzini e Maurizio Valentini, “E’ la libertà che vince la violenza” nella sala delle Grasce; “Eudaimonia”, la personale di Matteo Nocchi ospitata negli spazi del San Leone; la mostra “Lo sguardo e l’Idea”, nel complesso di Sant’Agostino, realizzata dal Comune e dalla Galleria degli Uffici e infine, a Tonfano, il percorso espositivo “Omaggio agli artigiani”.

