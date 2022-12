“L’incanto del Natale” avvolge il fine settimana

Sarà un lungo ponte all’insegna della magia natalizia, quello che dal giorno dell’Immacolata accompagnerà Pietrasanta fino alla nuova settimana.

Ad aprire il ricco palinsenso de “L’Incanto del Natale”, curato dagli assessorati a cultura e turismo del Comune, l’appuntamento con “Babbo Natale incontra i bambini”, dalle 15,30 alle 18,30 per le vie del centro storico, iniziativa che si ripeterà anche sabato, negli stessi orari.

Venerdì alle 16,30 la biblioteca comunale “Giosuè Carducci” accoglierà i bambini dai 4 ai 7 anni per “Christmas Storytelling”, un laboratorio natalizio in lingua inglese con la “magic teacher” Elisa Rosellini. La partecipazione è gratuita ma con posti limitati: obbligatoria la prenotazione allo 0584 795500. Dalle 18,30, invece, bollicine protagoniste con “Pietrasanta & Champagne”, un esclusivo percorso di degustazione realizzato su idea di Gianluca Borgonovi e promosso da ristoratori e commercianti del centro, con il patrocinio del Comune. Diciotto gli “Champagne points” da scoprire (Locanda del Gusto, ristorante Il Marzocco, Cenoteca, ristorante La Vineria, ristorante Filippo, Bar à Vins, ristorante Il Giglio, ristorante sull’Amo, enoteca Libero, hotel Paradis, trattoria pizzeria Betty, pasticceria Il Duomo, bar Pietrasantese, B’art, ristorante Pinocchio, ristorante Stappasogni, ristorante Il Posto, enoteca Marcucci) passeggiando nel cuore della “Piccola Atene” della Versilia, per un fine giornata all’insegna dell’arte, dell’eleganza e del bere consapevole.

Domenica 11, alle 16, tante “Coccole di Natale” alla biblioteca cittadina, letture per i piccoli da 0 a 6 anni a cura di “Nati per Leggere”: partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione allo 0584 795500. Alla stessa ora, la chiesa di San Rocco a Capezzano Monte (ingresso libero fino a esautimento posti) ospiterà il primo dei due concerti di Natale curati dalla Filarmonica del M° Marco Pasquini, che proporrà le suggestive melodie di Haan, Morricone, Feliciano e Van Der Roost. E la musica, ma on the road, sarà protagonista anche in centro storico fino alle 18, grazie allo show itinerante della West Coast Street Band di Stefano Bresciani.

Un fitto calendario integrato dalle suggestive atmosfere del mercatino natalizio, in piazza Statuto, da giovedì (15,30-23) e per tutto il fine settimana (9-20) e dalle an

imazioni ad esso collegate.