l’incanto del Natale a Pietrasanta, Santa Claus in Piazza Duomo apre ufficialmente il periodo delle feste

Pietrasanta si veste di mille luci e si trasforma nel regno della magia, delle festività e dello shopping: parte così la stagione degli eventi invernali tutti dedicati al Natale con l’accensione ufficiale dell’abete naturale di Piazza Duomo e di tutte le luminarie del centro storico.

Dal 26 novembre, e fino al 6 gennaio, la Piccola Atene, capitale della scultura e della cultura, propone spettacolari addobbi luminosi, gigantesche installazioni, mercatini, spettacoli, concerti, gastronomia, animazioni, shopping e laboratori creativi senza dimenticare mostre e musei aperti. Promosso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, l’allestimento natalizio gode quest’anno del contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Azienda Speciale Farmaceutica, Conad, La Cava srl, Riccardo Corredi e Alessandro Simoncini Home Interiors.

La cerimonia inaugurale è in agenda venerdì 26 novembre alle 17.15 in Piazza del Duomo. Ad accendere le luci di Natale saranno il Sindaco Alberto Stefano Giovannetti insieme alla giunta municipale. E’ stato rimandato, causa previsioni meteo, l’atteso arrivo di Babbo Natale in sella alla sua splendida slitta ottocentesca guidata dal suo cocchiere in livrea. “Una città accogliente, vestita a festa, ricca di eventi ed installazioni è una città vivace che aiuta il commercio e lo shopping di Natale, quindi le famiglie ed i contri concittadini. – analizza il sindaco, Giovannetti – E’ questo lo spirito, sono questi gli obiettivi che muovono la necessità di assicurare un allestimento natalizio bello e piacevole ogni anno. Quest’anno Pietrasanta si è superata. Le luminarie saranno una grande attrazione per tutto il periodo”.

L’attenzione al dettaglio e l’altissimo impatto visivo e artistico delle raffigurazioni scelte sono un godibilissimo e inaspettato richiamo al mare nel periodo invernale, l’ennesimo segnale di come la città sia attiva tutto l’anno e carica di iniziative. Il Natale è arrivato anche nelle frazioni dove sono stati piantumati ed allestiti alberi di Natale.

“Il Natale – spiega l’assessore agli eventi, Francesca Bresciani- è uno dei momenti privilegiati di comunione delle famiglie e ritrovo per parenti ed amici. Le iniziative sono state costruite pensando in particolare ai bambini e più in generale a tutti coloro che vorranno venire a trovarci durante queste settimane. Pietrasanta saprà accoglierli con vero calore natalizio”.

Foto di Carolina Pellizzari