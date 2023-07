L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO DI COMUNITA’ ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI VORNO

SABATO 1 LUGLIO L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO DI COMUNITA’ ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI VORNO

Domani, sabato 1 luglio alle ore 19.15 è in programma l’inaugurazione del nuovo giardino e del nuovo campo polivalente parrocchiale alla chiesa parrocchiale di Vorno. Un nuovo luogo di comunità messo a disposizione dei cittadini realizzato dalla Parrocchia di Vorno grazie anche al contributo del Comune concesso attraverso il bando per la realizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità. Nello spazio verde intorno all’oratorio è stato riqualificato uno spazio aperto che è stato adibito ad area attrezzata per i più piccoli ed è stata realizzata un’area destinata ai giochi per singoli e di squadra come pallacanestro e palla a volo. Recuperata e valorizzata anche l’area a verde (ex campetto da calcio) per la realizzazione di un ambiente che incentiva l’aggregazione sociale del borgo. Al taglio del nastro, che avverrà al termine della Santa Messa in programma alle 18.30, interverranno il sindaco Luca Menesini e il parroco Don Emanuele Andreuccetti. Seguirà un aperitivo con musica e giochi.

‘E’ sempre una soddisfazione assistere alla nascita di nuovi luoghi di comunità diffusi sul nostro territorio – afferma il sindaco Luca Menesini – . Riteniamo infatti fondamentale che i nostri cittadini possano disporre di spazi pubblici belli e curati dove socializzare e trascorrere il loro tempo libero, perché questo contribuisce alla crescita di una comunità coesa – sostiene il sindaco, Luca Menesini-. Ringraziamo la parrocchia di Vorno per la realizzazione di questo nuovo luogo di comunità alla quale molto volentieri come amministrazione abbiamo contribuito”.

“Questa riqualificazione si inserisce all’interno di un programma più ampio e complesso di riqualificazione delle aree di pertinenza della Parrocchia S. Pietro in Vorno – spiega Don Emanuele Andreuccetti, parroco di Vorno -. Le motivazioni della scelta di riqualificare lo spazio aperto della parrocchia sono dovute prioritariamente alle potenzialità strategiche di questo spazio all’interno del territorio. Abbiamo in questo modo voluto rigenerare un’area di interesse comunitario per i bambini, per i giovani e meno giovani all’aperto dove incontrarsi, socializzare e giocare”.