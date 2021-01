L’IMPRONTA DI GILDA SORIENTE SULL’ARGOMENTAZIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA A “LA DIRETTA AGGIORNATA”

Il contributo della storica dell’arte Gilda Soriente qualificherà “La Diretta Aggiornata” di Giovedì 4 Febbraio per entrare, in collegamento da Roma, nel merito degli aspetti che evidenzia nell’argomentazione dell’arte contemporanea. A partire dalle ore 19.00 la curatrice indipendente riporterà nella rubrica Instagram, introdotta dal profilo di Piero Garibaldi, le letture che caratterizzano il contesto del contemporaneo dove è protagonista in qualità di firma su “Forme Uniche”.