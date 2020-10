Se c’è una cosa deleteria in un momento difficile è la percezione di smarrimento che avvolge il potere centrale.

L’importanza di un Governo forte e coeso si vede nei momenti del bisogno. Prima viene mascherata e minimizzata con il miraggio di una democrazia che si oppone alle dittature.

I Dpcm fatti filtrare sui media, osteggiati, rimandati, rivisti e corretti, creano un clima di sfiducia e ansia continua.

Non puoi paventare la chiusura serale dei locali,in pratica un coprifuoco, e dopo poco rimettere tutto in ballo.

Passa il messaggio deleterio che le misure prese sono frutto di improvvisazione e non di razionalitá.

In un clima del genere trovano terreno fertile le teorie più radicali che mirano a sminuire la portata del Covid.

In realtá sembra di assistere ad un Ognuno per se e Dio Soldo per tutti (utopia).

Non c’è un filo logico in quello che si vede e si legge.

In una pandemia la mera politica dovrebbe dissolversi lasciando il passo a decisioni forti e drastiche.

Decisioni, non slogan o patetiche e puerili utopie.

O salvi più vite possibili sapendo che dovrai raccogliere i cocci di una economia devastata ed una scuola stravolta.

O tiri a dritto con economia e scuola mettendo in conto un tot di morti e feriti, come una guerra.

