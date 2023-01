L’imperativo era vincere e così è stato. Il Bcl torna al successo

Don Bosco Livorno – Basketball Club Lucca

L’imperativo era vincere e così è stato. Il Bcl torna al successo in una partita che il coach aveva definito come quella che doveva segnare la svolta.

Don Bosco, Bcl è l’ultima del girone di andata, una partita vinta di forza che ha a permesso alla truppa del Bcl di inaugurare al meglio il nuovo anno.

Dopo un inizio giocato quasi alla pari il Bcl ha cominciato a macinare gioco e punti, guadagnando un buon margine che ha saputo gestire fino al termine.

Burgalassi, Tempestini e Simonetti in doppia cifra hanno fatto la vera differenza sui giovani del Don Bosco, ottimo come sempre tra le fila dei labronici il giovane Paoli

27/24 – 41/51 – 57/70 – 73/86

27/24 – 14/26 – 16/19 – 16/16

Don Bosco Livorno

Santini , Dodoli , Paoli 27, Maniaci 14, Carlotti 8, Giachetti 5, Beltrame , Gamba 2, Rovetto , Deri 2, Mori 15, Balestri.

All.Barilla, ass. Bereziartua

Bcl

Landucci 2, Burgalassi 19, Brugioni , Lippi 7, Barsanti 5, Russo , Tempestini 15, Del Debbio 11, Simonetti 22, Piercecchi , Pierini 5, Rinaldi

All. Nalin, ass. Giuntoli

Possesso e primi due punti firmati da Pierini, la replica arriva a stretto giro di posta con Carlotti dalla distanza per i primi tre punti del Don Bosco.

E’ un inizio folgorante Barsanti da due, Don bosco ancora da tre, poi Tempestini, a metà quarto il tabellone segna 14/9 per i padroni di casa.

Veloce, senza esclusione di colpi, giocata ad alta intensità e a ritmi altissimi, con il Bcl che torna al comando a due minuti dalla prima sirena con tre lunghezze di vantaggio.

La reazione pronta del Don Bosco riporta le squadre le squadre in parità sul 24/24, poi sulla sirena Paoli da un saggio delle sue capacità realizzative, infilando una tripla dagli oltre 6 metri.

Una manciata di secondi e il Don Bosco mette in cascina altri due punti, il Bcl però c’è, e Simonetti che sale in cattedra, prima da sotto, poi in schiacciata che si conclude con un perfetto giogo da tre per il 29/29.

A riportare aventi il Bcl ci pensa Del Debbio da fuori per il 29/32 di una partita che non permette assolutamente nessuna distrazione, nessuna pausa.

E una fase della partita in cui i ragazzi di Nalin riescono a imporre il loro gioco conducendo con sei lunghezze sui padroni di casa, poi la sfortuna ci mette lo zampino, una palla che entra ed esce, il possesso che va ai padroni di casa che senza indugio infilano due triple in sequanza per la nuova parità.

A togliere le castagne dal fuoco è di nuovo Simonetti, poi Tempestini con una splendida tripla riporta i bianco rossi sul più sei ed infine ci mette il suo anche Burgalassi per il più nove.

Don Bosco che prova a ricucire prima con Mori poi con Maniaci, ma Burgalassi e a seguire Barsanti dai liberi, portano la squadra negli spogliatoi sul più dieci, al termine di un secondo quarto dominato.

Rientro in campo per le squadre e Simonetti dimostra di essere il più reattivo di tutti andando a segno nei primi cinque secondi di gioco, anche in questo caso la risposta non tarda ad arrivare con il solito Maniaci.

Del Debbio da fuori si inventa una tripla per il più sedici, nel frattempo il ritmo partita sembra aver fatto un mezzo passo indietro, è comunque ancora il Bcl che tiene banco mantenendo il distacco a sedici lunghezze, non ostante gli sforzi dei padroni di casa per rientrare in partita.

Il Bcl fa suo il terzo quarto per 16/19 chiudendo sul 57/70

Ultimo quarto che inizia ad un ritmo indiavolato, il Don Bosco preme forte, raddoppia quasi su ogni giocatore bianco rosso, cercando di mettere in difficoltà il Bcl.

Pochi comunque i punti segnati nei primi cinque minuti dell’ultima frazione di gioco, 60/74 è quanto si legge sul tabellone.

Intanto Pierini esce per cinque falli, mentre il Bcl cerca di riorganizzarsi, concedendo però una serie di liberi che permettono ai padroni di casa di recuperare fino al meno nove.

Negli ultimi minuti la partita ha subito un brusco rallentamento e la stanchezza inizia a farsi sentire, tanto che Simonetti è costretto ad uscire per crampi.

Don Bosco che torna sui liberi, beneficiando della situazione di bonus in cui si trova il Bcl, due su due per Mori che accorcia il gap a meno dodici.

Due minuti precisi ancora di gioco che sfrutta Burgalassi per segnare due importanti punti, subito dopo neutralizzati dai padroni di casa sfruttando al meglio i liberi.

Poche azioni ancora e il Bcl porta a casa questa importantissima partita per 73/86