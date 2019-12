Limitazioni al transito sul Ponte della Tambura – Mario Puglia alza la voce contro la Provincia

Si informa che il Ponte Morandi è chiuso – specifica Mario Puglia – Ricordo che se il Comune (Vagli Sotto) non fosse stato lungimirante negli anni, sostenendo addirittura un lungo processo penale per avere aperto una strada alternativa alla Provinciale di qualche km a sue spese (congiunge dalla località Bivio a Vagli Sotto centro storico e a tutti bacini marmiferi), ora saremo stati isolati con 150 addetti alle attività lapidee fermi per anni. Furono fatte dai soliti ignoti (noti) – continua Mario Puglia – decine di denunce definendomi Attila.

Fino a che non sarà abbattuto e rifatto, i mezzi sopra le 6 tonnellate non potranno transitarci (auto, camion). L’accesso alle persone è consentito (massimo 40 per volta). Noi diciamo della Provincia – conclude Puglia – che ordina la chiusura senza porsi il problema delle conseguenze lavorative dei bacini marmiferi e delle popolazioni”.

Lungo la SP 50 “di Vagli” in corrispondenza del ponte della Tambura (Morandi) sono operative: – la limitazione di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 6,00 tonnellate; il limite di velocità massima di 30 km/h per entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli; il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a 100 metri (quindi con attraversamento del ponte soltanto di un veicolo alla volta); il restringimento della carreggiata a 3 metri di larghezza, mediante new jersey e/o transenne nelle modalità previste dal Codice della strada, per tutta la lunghezza del ponte; l’istituzione di un senso unico alternato, con la precedenza per i veicoli in transito verso l’abitato di Vagli di Sotto; il divieto di accesso al ponte di un numero di persone maggiore di 40 unità e divieto ai pedoni di sostare e sporgersi dai parapetti.