Maurizio Pallante con il libro L’imbroglio dello sviluppo sostenibile per Landau Edizioni, di scena nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, venerdì 8 settembre alle 17.30. Pallante, definito nella biografia, eretico e irregolare della cultura, è un teorico della decrescita felice e nel suo libro, denuncia quello che lui definisce un inganno nello “sviluppo sostenibile”. Per questo, individua una parte importante della soluzione al problema ambientale nella riduzione degli sprechi di energia, risorse e materiali, in una vera raccolta differenziata, in politiche che abbiano al centro il bene del pianeta, e non uno sviluppo economico travestito da finto ambientalismo. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251