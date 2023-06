Liliana Resinovich, il Gip non crede all’ipotesi del suicidio: caso riaperto, s’indaga per omicidio

Il cadavere fu trovato nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico cittadino più di un anno fa. La Procura aveva chiesto l’archiviazione ma per il giudice ci sono 25 punti da riesaminare

Quindi: Caso riaperto. Con la chiara ipotesi che Liliana Resinovich sia stata uccisa.

È una vera svolta (in parte anticipata da trasmissioni televisive) quella impressa nell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti sulla misteriosa morte della sessantatreenne, scomparsa di casa la mattina del 14 Dicembre 2021 e poi trovata senza vita, quasi tre settimane dopo, il pomeriggio del 5 Gennaio 2022, nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Con il cadavere della donna infilato in due sacchi neri dell’immondizia e con due sacchetti di nylon in testa. Dopo mesi di indagini, in mancanza di elementi certi che potessero confermare un’aggressione e quindi una morte violenta per mano di terzi, la Procura aveva concluso per il suicidio, chiedendo l’archiviazione del fascicolo per sequestro di persona. Ma ora il gip Dainotti ha accolto le opposizioni a quella domanda di archiviazione avanzate dai legali dei familiari della vittima: il marito Sebastiano Visintin, difeso dall’avvocato Paolo Bevilacqua; del fratello Sergio Resinovich, tutelato dall’avvocato Nicodemo Gentile; e della nipote Veronica Resinovich, seguita dall’avvocato Federica Obizzi. Il gip, ipotizzando il reato dell’omicidio (non più il sequestro di persona), al momento “a carico di ignoti”, ha imposto nuove indagini praticamente su tutto. Ben venticinque i punti elencati dal giudice: sono sostanzialmente gli aspetti che gli avvocati dei famigliari (soprattutto l’associazione Penelope) domandano di approfondire.

Servirà innanzitutto una nuova consulenza medico legale, valutando anche un’eventuale riesumazione del cadavere, in modo da datare (se sarà possibile a questa distanza di tempo) con la maggiore precisione possibile la data della morte. Perchè da molti parti, soprattutto giornalistiche è stata avanzata la domanada: c’è stato un errore nell’autopsia? Liliana potrebbe essere deceduta il giorno della scomparsa e non pochi giorni prima del ritrovamento del corpo, come stabilito dall’esame autoptico? Visto che aveva gli stessi vestiti del momento della scomparsa ed il contenuto gastrico confermava che l’ultimo pasto era quello effettuato prima della scomparsa? A questo punto si dovrà rispondere dove sia sta tenuto il cadavere che non presentava secondo l ‘autopsia aspetti da poter far risalire il decesso molto al di là del tempo della scoperta della morte. Ma la consulenza medico legale è ora chiamata anche a verificare le lesioni riscontrate sul cadavere, in particolare i segni al volto cui nessuno finora è mai riuscito a fornire una spiegazione, e appurare la fondatezza dell’ipotesi del congelamento o del raffreddamento del corpo per così tanti giorni (almeno 20). Se si ritenesse che la donna possa essere stata uccisa il giorno della scomparsa e poi nascosta in un luogo in grado di conservare la salma.

Il gip indica anche un’analisi di tutti i telefoni e gli account in uso a Liliana e dei suoi computer, la verifica delle celle telefoniche dell’area del ritrovamento (il bosco dell’ex ospedale psichiatrico) e l’analisi del traffico telefonico. L’analisi di tutti i dispositivi telefonici e account è ora estesa alle persone più vicine alla vittima, in particolare il marito Sebastiano Visintin e l’uomo con cui Lilly aveva una relazione, Claudio Sterpin. Nella nuova inchiesta andranno anche confrontati i Dna rinvenuti sulla bottiglietta e sugli slip di Liliana con il profilo genetico delle persone “attenzionate” nel corso dell’inchiesta (Visintin, Sterpin; Fulvio Colavero, l’amico che aveva dato l’allarme della scomparsa sui social; e Piergiorgio Visintin, figlio di Sebastiano). Serviranno inoltre “esami comparativi” tra l’impronta guantata trovata su un sacco nero e i guanti utilizzati dagli investigatori, così da accertare o escludere l’intervento di terzi sui sacchi nei quali era avvolto il cadavere. A questo proposito andrà comparata la stessa impronta guantata con il guanto blu in lattice trovato nei pressi del corpo.

Tutto da approfondire, inoltre, un aspetto emerso in questi giorni: una soffitta e un magazzino in cui Liliana e Sterpin si incontravano. Sterpin, finora, non ne aveva mai fatto menzione. Le chiavi, spuntate durante le indagini, sono compatibili con le serrature di questi locali?

Si profila infine un’altra possibile pista: quella dei soldi. Come si spiega il denaro contante (si parla di qualche migliaio di euro) scoperto nell’abitazione della vittima e di suo marito?

Inchiesta da rifare, dunque, sebbene il giudice Dainotti abbia riconosciuto “lo scrupolo e la meticolosità” con cui le indagini sono state condotte dalla Procura.