Liguria e Toscana in zona arancione: le nuove regioni a rischio Covid – di Massimo Tarabella

I nuovi dati della pandemia che stanno affluendo ridefiniscono la geografia della mappa del rischio. Per la Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Umbria da mercoledì entreranno in zona arancione. Lo ha deciso in un’ordinanza il ministro della Salute, Roberto Speranza. L’entrata in zona arancione comporta i divieti che seguono:

Oltre al «coprifuoco» alle 22, valido in tutta Italia, in queste zone:

1) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza).

2) sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza — cioè è possibile portare i figli a scuola, e andarli a riprendere — ed è consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

3) è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;

4) sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio o l’asporto fino alle ore 22.00.

Per circolare nel proprio Comune non è necessaria alcuna autocertificazione: nel caso in cui occorresse recarsi per motivi indifferibili in una Regione «rossa» invece sarà necessario averla.