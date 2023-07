LidoFestival artisti di domani – Il Ritorno

LidoFestival artisti di domani – Il Ritorno

MERCOLEDI 26 LUGLIO

Matilde Fiorentini di Monza, Martina Morelli di Lucca e Lucrezia Lucioni di Viareggio, mercoledì scorso hanno staccato il biglietto per la finale del concorso Oh My Feet, i piedi più belli d’Italia. Sul palco davanti al pontile Vittoria di Lido di Camaiore, Mercoledi 26 Luglio ore 21.30, nuova selezione. Per partecipare pagina instagram OMF Lido oppure telefonare associazione Balneari Lido di Camaiore o anche presentarsi direttamente davani al palco. Ma Lidofestival non vive solo di piedi. Fabrizio Diola ha preparato un’altra serata di divertimento, spensieratezza, musica, giochi e cultura… l’artista di domani di questa terza serata è Calliope, preparata e brava cantautrice. Ma attenzione perché sul palco di Lidofesival arriverà anche l’Uomo Gatto al secolo Gabriele Sbattella. Colonna sonora umana sarà Dino Mancino. Performance artistiche di Alfio Bichi e il collegamento mare monti non a discorsi, ma concretamente con la presenza di tre comuni della Garfagnana e precisamente Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora e Molazzana. Un particolare ringraziamento ai fornitori partner delle serate di LidoFestival e precisamente: BVLG la banca del nostro territorio, PAMGEL fornitore importante di food, CENTRO IMPIANTI realtà di pronto intervento per impianti elettrici, idraulici, etc, MEGA’ fornitore broker di energia elettrica e Snack Bar Enoteca Il PINOLO.