Lido di Camaiore – Uomo cade a terra e muore a causa di un malore

Uomo di 64 anni cade a terra per un malore, a Lido di Camaiore, in via Trieste angolo via del Secco. Immediatamente intervenute automedica nord e ambulanza della Croce Verde di Camaiore ma, nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori, l’uomo non si è piu’ ripreso.