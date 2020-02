Gli ingredienti per una serata condita di emozioni ci sono stati davvero tutti.

Il primo Galà Versilia Hotellerie 2020, la serata promossa dall’Associazione Albergatori di Lido di Camaiore in collaborazione con Federalberghi Versilia e l’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, ha registrato un successo oltre ogni aspettativa con una sala gremita di commensali ( ben 120 prenotazioni sono purtroppo rimaste inevase, segno dell’enorme risposta positiva ) all’Una Hotel di Lido di Camaiore, tra piatti di livello, accompagnamento musicale col maestro Stefano Busà e la maxi lotteria finale resa possibile grazie alla generosità delle tante attività commerciali di zona.

Un evento in prima assoluta _ condotto da Francesca Navari _ che ha visto la magica collaborazione tra tre affermati chef e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero, tutti assieme per confezionare una cena unica a base di pesce. A dare la propria disponibilità per proporre piatti d’eccezione sono stati infatti gli chef Luca Landi del Ristorante “Lunasia” di Viareggio con uno scenografico risotto in maschera, Maurizio Marsili del Ristorante “Pesce Briaco” di Lucca con la saporitissima ombrina in dolce cottura con variazione di carciofi e Giuseppe Mancino de “Il Piccolo Principe” di Viareggio con il dessert di nocciola e lampone, che hanno lavorato gomito a gomito con i giovani allievi.