Lucca, 1 settembre – Sarà la presentazione del volume inedito “Iper lezioni americane”, un compendio che conta oltre 100 tra testi e immagini ritrovate, da affiancare alla lettura delle “Lezioni americane” per scoprire e approfondire gli incredibili universi collegati a Calvino, l’evento principale della seconda giornata della quarta edizione di Immagina, il festival di storie illustrate, a Lucca fino al 3 settembre.

La presentazione della pubblicazione, creata e prodotta da Immagina, si terrà presso la Biblioteca Civica Agorà, dalle 18 alle 19 (a ingresso libero). A impreziosire il valore della pubblicazione, ogni copia è stampata in Risograph, una tecnica che utilizza inchiostri a base di oli vegetali e rende ogni stampa unica nel suo genere.

La seconda giornata parte alle 9.30 con il laboratorio tenuto da “Libri Finti Clandestini: Scannerzine” (Biblioteca Civica Agorà). I partecipanti verranno guidati nella creazione di una fanzine sperimentale: dalla scelta delle immagini alla scansione, dall’impaginazione alla stampa, fino alla rilegatura, con lo scopo di poter creare un piccolo prodotto tramite un mezzo che va fuori dall’ordinario. Durante il laboratorio ai partecipanti verranno mostrate le modalità pratiche e le tecniche (scansione, impaginazione, stampa e legatura) indicando la via migliore per la realizzazione: ognuno ci metterà del suo scegliendo, elementi, soggetti, tipi di carta. Libri Finti Clandestini è un collettivo cosmopolita e beffardo formato dagli artisti El Pacino, Aniv Delarev e Yghor Kowalvsky. Lo scopo del collettivo è quello di realizzare veri e propri libri usando unicamente carta trovata in giro e di scarto.

Durante la seconda giornata, sempre nella Biblioteca Civica Agorà viene allestito uno spazio di lettura dove esplorare, guardare e giocare con i libri per incontrare immagini e poesia in libertà, attraversando dimensioni aperte e raccolte, voci e silenzi. Questo è un evento speciale, che si compone di due momenti: è possibile partecipare a un solo incontro oppure a entrambi per vivere un’unica multiforme esperienza di lettura. Dalle 10:00 alle 12:00 insieme a SpazioB**K ed Elisa Zappa, dalle 15:00 alle 17:00 insieme a Silvia Vecchini.

Il Festival è organizzato dall’associazione IMMAGINA e dalla Biblioteca Civica Agorà, con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca.

Luoghi del festival: chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, 6) e la Biblioteca Civica Agorà (Via delle Trombe, 6