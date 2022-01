LIBRERIA SOPRA LA PENNA – DUE ANNI FA’

Sono passati due anni da quella mattina di fine gennaio. Avevamo solo 2 mesi di vita e perdemmo tutto. Ma non perdemmo l’amore, la tenacia, il desiderio. E soprattutto non perderemo noi. Quel noi ha rimesso tutto in piedi velocemente. Noi era felice di sistemare tutto… Eccoci qua. #libreriasopralapenna #incendio #noi #comunità

#lucignana