Libreria Lungomare di Viareggio Presentazione del nuovo numero della rivista  AMICI DEL CERVELLO NEWS

Venerdi 30 settembre alle ore 17.30, presso la libreria Lungomare di Viareggio verrà presentato il nuovo numero della rivista Amici del Cervello News. Particolarmente interessante è l’editoriale del direttore scientifico Ubaldo Bonuccelli dal titolo Putin ed il Parkinson. In professore azzarda l’ipotesi che Putin sia afflitto dal morbo di Parkinson che influenza anche la personalità e i circuiti cognitivo-comportamentali. Insomma un’ipotesi suggestiva ed inquietante, tutta da leggere. Precisa e articolata è poi l’analisi economica sul PRRN di Gianfranco Antognoli, presidente dell’ARNo, l’associazione di ricerca neurologica che edita la rivista. A questo numero hanno collaborato con articoli di divulgazione scientifica. Sergio Berti, direttore dell’Unità Operativa complessa di cardiologia dell’ospedale del cuore. Augusto Esposito, della Fondazione Monasterio. Antonio Palla, professore Ordinario UniPi già direttore UO Pneumologia Universitaria Azienda Ospedaliera Pisana. Massimo Cecchi, specialista in urologia. Mario Manca, direttore UOC di Ortopedia Ospedale Versilia. Per la rubrica il cervello del capo è stato intervistato l’emergente imprenditore viareggino Riccardo Iacometti. La rivista Amici del Cervello News è diretta da Fabrizio Diolaiuti. La rivista è gratuita ed è distribuita presso le sale d’aspetto dei medici e negli ospedali.