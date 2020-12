Libera professione: il 24 e il 31 dicembre orario ridotto per front office e call center Pisa, 19 dicembre 2020. L’AUSL Toscana nord ovest informa che nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre e di giovedì 31 dicembre 2020 tutti i front office i call center per prendere appuntamenti in libera professione saranno chiusi. La chiusura interesserà tutte le zone di competenza dell’AUSL Toscana nord ovest, vale a dire il territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Pisa (ad eccezione dei comuni del Comprensorio del Cuoio). (dp)