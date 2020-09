Libecciata sulla Versilia, sferzata dalla mareggiata

L’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile, dalla Versilia a Piombino, non ha tradito le previsioni.

Le onde del mare spinte da un vento eccezionale nel pomeriggio e nella serata di venerdì hanno invaso in molti punti tutta la spiaggia, raggiungendo rapidamente anche le cabine e le case di guardianaggio. Molti bagni sono ancora aperti e in parte con tende e ombrelloni montati e per i bagnini è stato necessario mettere tutto freneticamente al riparo. Come ha testimoniato sui social Emiliano Favilla, storico balneare di Lido di Camaiore.

Il ritorno del sole di sabato mattina ha fatto ben sperare per chiudere degnamente un mese di settembre eccezionale, dal clima estivo come non mai, prima di questo epilogo repentino autunnale. Che ha messo la parola fine alla stagione 2020.