Li immagino su un elastico questi ultimi due anni. Tira, tira, tira e i giorni che ci stanno appesi si allungano,

Li immagino su un elastico questi ultimi due anni. Tira, tira, tira e i giorni che ci stanno appesi si allungano, distendono e non passano. È un tempo dilatato e sospeso questo, nero come un tunnel, gelido come la notte. In balia di un vento impietoso in tanti non ce l’hanno fatta e sono caduti. Una pioggia incessante che ha imbevuto di dolore l’esistenza di migliaia di persone.

Se guardo alle mie spalle trovo il ricordo struggente di tanti amici che non ci sono più, ammiro quella speranza che ha combattuto la paura, scavalco il dramma e cerco di acciuffare per i capelli quella vita normale, semplice e straordinaria, che sta di la da quel 20 febbraio 2020.

Se guardo avanti sento la responsabilità di chi non deve cedere alle lusinghe della primavera, che sa di aver vinto una battaglia in una guerra ancora in atto, che ha annotato le volte che siamo inciampati in errori di valutazione illudendoci con troppa facilità di essere già fuori da tutto.

Due anni fa eravamo vestiti di una rassicurante inconsapevolezza, oggi dobbiamo avere la forza di rimanere vigili, attenti, responsabili.

Teniamoci stretti a quel filo e con ogni sforzo facciamo si che l’elastico del tempo finalmente si distenda, i giorni tornino a galoppare, le mascherine si abbassino per scoprire di nuovo i nostri sorrisi.

MARIO PUPPA