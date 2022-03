L’ho sempre sostenuto; accompagnare la Regione Toscana sul territorio è il modo migliore per recepire bisogni e cogliere opportunità.

Domani in #ValledelSerchio tornerà la vicepresidente della #Regione e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi per incontrare aziende agricole e forestali in un momento di particolare difficoltà.

Sarà anche l’occasione per illustrare le tante opportunità contenute nel nuovo Piano di sviluppo rurale. Una bella occasione sia per le aziende esistenti sia per i giovani che vogliono lanciarsi in un progetto in ambito agricolo o forestale.

Mi raccomando … passate parola!

MARIO PUPPA