Lezioni “di cantiere” al museo Mitoraj

Prima giornata di lezione “in cantiere”, al museo Mitoraj in costruzione, per la sezione geometri dell’istituto Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta.

Accompagnati dai loro docenti, dai tecnici del Comune, dall’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci e dai referenti delle ditte che stanno lavorando alla trasformazione dell’ex mercato comunale, i ragazzi sono stati accolti da Jean Paul Sabatier dell’Atelier Mitoraj, che ha ricordato il legame fra l’artista franco-polacco e la “Piccola Atene”: “Nei primi anni Ottanta Mitoraj si trasferì a Pietrasanta – ha raccontato – e fu tra i maggiori propulsori della sua internazionalizzazione, dando una spinta decisiva a quella vivacità artistica che già distingueva la cittadina dal resto della Versilia”.

Un legame, quello fra Pietrasanta e Mitoraj, suggellato dalla cittadinanza onoraria nel 2001 e consacrato dall’idea di dedicargli un’intera struttura espositiva: “Un edificio – ha sottolineato l’assessore Marcucci – scelto anche per il valore che questo luogo mantiene per la nostra comunità: un punto di incontro, di quotidianità, uno spazio di tutti, questo era il vecchio mercato per Pietrasanta e a questo ci siamo ispirati, per aprirlo a una dimensione ancora più universale, com’era l’arte di Mitoraj”.

un vecchio edificio, adeguandolo alle necessità funzionali di un museo ma anche alle nuove prescrizioni del Genio Civile; la futura integrazione fra il polo museale e il resto della città, sotto il profilo della viabilità e degli accessi; la scelta dei materiali e delle soluzioni architettoniche per conciliare la fisionomia del vecchio mercato con la contemporaneità artistica di Mitoraj.

Le “lezioni” al cantiere del nuovo museo proseguiranno fino a inizio maggio, per due ore a settimana, con focus su allestimento e organizzazione degli spazi di cantiere e le diverse tipologie di lavorazioni in corso.