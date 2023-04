L’ex medico della Virtus Bologna, arrestato per l’omicidio della moglie

La morte di Isabella Linsalata è avvenuta il 31 Ottobre 2021 e, apparentemente, sembrava legata a cause naturali. Ma la svolta si è avuta dopo un anno e mezzo.

Adesso il clamoroso arresto dell’ex medico della Virtus Bologna con l’accusa di aver ucciso la moglie. Il protagonista della vicenda è Giampaolo Amato, medico molto noto a Bologna, che ha lavorato appunto per la società di basket per sette anni, dal 2013 al 2020.

La vicenda risale al 31 Ottobre 2021 quando viene trovata morta la moglie di Giampaolo Amato, medico di 64 anni, Isabella Linsalata, anche lei medico, di 62 anni. I due vivevano a Bologna, in zona Murri.

E già il nome della zona, mette i brividi, riportando al caso Murri, anche noto come delitto Murri, un omicidio commesso a Bologna nel 1902, agli inizi dell’età giolittiana, che ebbe vasta risonanza presso l’opinione pubblica: la vittima fu il conte Francesco Bonmartini e il processo si concluse con la condanna di Tullio Murri per omicidio e della sorella Linda Murri per complicità nell’assassinio del marito.

Anche qui siamo in un dramma “domestico”. A chiamare i soccorsi, carabinieri e 118, fu proprio Giampaolo Amato, medico specializzato in Oftalmologia e Medicina dello Sport. Inizialmente Amato si occupava delle visite oculistiche dei giocatori prima di diventarne il medico di riferimento per la squadra.

Isabella Linsalata era medico anche lei, ma specialista in ginecologia e ostetricia. Una coppia rispettata e conosciuta a Bologna anche per i ruoli che avevano ricoperto. Il 31 Ottobre 2021, quando i soccorsi sono arrivati a casa della coppia, Linsalata viene trovata morta nel letto, per cause inizialmente ritenute naturali. La successiva autopsia ha però rivelato una verità inquietante: Isabella Linsalata era morta per un mix letale di calmanti e anestetici. Qualcuno, a meno che non si trattasse di suicidio, ha quindi dato alla dottoressa benzodiazepine e un anestetico ospedaliero. Sostanze facilmente reperibili per un medico. A quel punto scattano le indagini, portate avanti nel più stretto riserbo dagli inquirenti e guidate dal pm Domenico Ambosino.

Giampaolo Amato all’epoca dei fatti non lavorava più con la Virtus Bologna ma ancora oggi è un medico dipendente della Asl di Bologna, anche se dal primo di Aprile risulta fuori servizio. Era a conoscenza di qualcosa?

Le indagini dei Carabinieri hanno scoperto che alcuni anni prima alla vittima erano stati somministrati farmaci a sua insaputa, secondo la procura sempre per mano del marito. In quel periodo la donna aveva accusato più volte dei malori, avendo anche episodi di narcolessia. A carico del marito, però, non c’era stata alcuna denuncia. Il sabato prima di Pasqua, l’8 Aprile, il giudice ha autorizzato la misura di custodia cautelare in carcere per Amato con l’accusa di omicidio, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi. L’ex medico della Virtus Bologna si è avvalso della facoltà di non rispondere, seguito dagli avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Miatritonna. Dopo aver fatto ricorso al tribunale del riesame sono in attesa che venga fissata la data per l’udienza.