Levignani Wine Art 2022 un successo oltre le aspettative

Versilia – E’ stato un successo, forse anche oltre le aspettative, l’edizione 2022 del Levigliani Wine Art, la kermesse dedicata alle produzioni locali di vino e birra artigianale, il tutto nella splendida cornice del borgo di Levigliani animato da artisti di strada e spettacoli

Tutto esaurito per le tre serate, 5-6 e 7 agosto che hanno visto tantissimo pubblico raggiungere la località nel cuore del Parco delle Alpi Apuane sfruttando anche la possibilità di poter usufruire delle navette gratuite, anche se, come detto, l’enorme afflusso di visitatori ha creato qualche inevitabile disagio e coda, in special modo a fine serata.

Le stradine del borgo sono state animate, durante le tre serate, da musa e spettacoli itineranti che hanno fatto da cornice agli assaggi delle 24 aziende vinicole presenti, oltre agli stand di 10 produttori alimentari locali. Nonostante i due anni di stop di stop forzato, la ripresa dell’evento è stato veramente col botto. Non solo il vino al centro della manifestazione, nata soprattutto per mettere al centro la comunità del paese.