Lettera alla cittadinanza: metteremo a disposizione di Lucca e dei lucchesi tutto quello che sarà possibile per far ripartire la città.

Care cittadine, cari cittadini,

questa Pasqua resterà scolpita per sempre nelle nostre esistenze, insieme con le immagini di dolore e smarrimento che da settimane accompagnano le nostre giornate e affollano i nostri occhi e i nostri pensieri. Le persone care non sono tutte intorno a noi. Ci sono tante, troppe persone che trascorreranno questi giorni da sole: è innegabile che la solitudine si farà più pesante. Busserà la nostalgia, che si scioglierà nel desiderio di riabbracciare un figlio o un genitore, di stringere un nipote, di sentire un amico, di essere vicino a un nonno.

Siamo abituati a una vita impostata sulla velocità e ci stiamo rendendo conto dell’esatto opposto: la salute e la natura ci impongono di rallentare, di cambiare prospettive, di cambiare l’approccio, di rimettere al centro i diritti fondamentali, troppo spesso calpestati in nome del profitto: la libertà, l’uguaglianza, il lavoro, il mutualismo, lo studio, la ricerca, la sanità sacrificata fino a ora.

Nella sua drammaticità, questo virus dovrà costringere la politica a pensare non solo all’oggi, con provvedimenti presi a volte per ottenere consenso facile e veloce. Dovremo sempre di più immaginare provvedimenti che disegnino il domani. Oggi abbiamo l’obbligo di sostenere le esigenze immediate per far sì che nessuno si perda, ma lo sforzo della politica dovrà essere sempre più quello di programmare gli anni a venire.