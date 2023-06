L’ESTATE ITALIANA SI ACCENDE CON IL NERF SUMMER TOUR

Milano, giugno 2023 – Arriva l’estate e, con lei, una carica di energia e adrenalina che travolgerà l’Italia intera! I celebri blaster Nerf, sempre fonte di allegria nelle vite dei giovani avventurieri di tutto il mondo, regaleranno un’esperienza indimenticabile con il Nerf Summer Tour, l’entusiasmante tour estivo all’insegna del movimento all’aria aperta pensato per intrattenere i più piccoli e le loro famiglie. Con tappe in tutta Italia, la mitica arena itinerante al centro dell’iniziativa offrirà un percorso adrenalinico, pensato per tutti i bambini che vorranno mettere alla prova le proprie abilità con slalom, ostacoli e bersagli, permettendo loro di scoprire il bello dell’attività fisica, coltivare l’attitudine alla sfida e imparare l’importanza della tenacia.

Nell’arco della stagione estiva, il Nerf Summer Tour visiterà le località turistiche più apprezzate d’Italia, unendo le sue forze con il WB100 Celebration Tour, creato per festeggiare il centenario dello storico studio. Lungo questo itinerario comune, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’affascinante mondo di Warner Bros, dove potranno scoprire le ultime novità cinematografiche, incontrare personaggi familiari e partecipare a giochi e sfide ispirati ai loro film e serie preferite. In questo coinvolgente ambiente, Nerf renderà l’atmosfera ancora più stimolante, creando un percorso che farà sentire i più piccoli protagonisti di una grande avventura. La prima data sarà il 17 e 18 giugno a Viareggio, per poi trasferirsi a Lignano il 24 e 25 giugno. L’inizio di luglio vedrà l’arena spostarsi a Senigallia, l’1 e 2 del mese, offrendo un’esperienza carica di adrenalina e di puro divertimento. Il 15 e 16 luglio il Nerf Summer Tour raggiungerà la capitale della Riviera Romagnola, Riccione, per poi continuare la sua discesa verso sud, con Bari che ospiterà l’evento il 22 e il 23 luglio, per poi giungere a Salerno il 29 e 30 luglio. In ciascuna di queste mete, i mitici blaster Nerf coloreranno tutti gli eventi con il loro tocco di inconfondibile effervescenza. L’itinerario, ancora in evoluzione, è consultabile sul sito web nerfsummertour.it.

Il Nerf Summer Tour non vuole solo essere un momento di intrattenimento, ma rappresenta anche una vera e propria celebrazione dello sport e del divertimento all’aria aperta, al fine di sensibilizzare i più giovani su questi due elementi chiave per uno stile di vita attivo e salutare. L’attività fisica svolge un ruolo essenziale nella crescita dei bambini: non solo contribuisce a mantenere la salute, stimolando lo sviluppo di una corretta postura e di un sistema muscolo-scheletrico robusto, ma è anche fondamentale per lo sviluppo delle loro competenze sociali e cognitive. Attraverso lo sport, i bambini imparano a lavorare in squadra, a rispettare le regole, a gestire le vittorie e le sconfitte, a sviluppare il senso di autodisciplina e a migliorare la concentrazione. Incentivare la pratica sportiva in età giovanile rappresenta un investimento fondamentale per il benessere dei bambini, che Hasbro, insieme al brand Nerf, è impegnato a promuovere fin dal primo giorno.