L’ESTATE DELLA BIBLIOTECA SIRIO GIANNINI

LETTURE PER I PIÙ PICCOLI, PRESENTAZIONI DI LIBRI, BIBLIOTOMBOLA

SERAVEZZA – Sarà un inizio di estate ricco di iniziative per la biblioteca comunale “Sirio Giannini”, tenendo così fede all’obiettivo primario di educare e promuovere la lettura, in ogni fascia di età e in ogni periodo dell’anno.

Per questo i mesi di giugno e di luglio saranno caratterizzati da varie attività che si integreranno alle numerose proposte in programma sul territorio.

Si comincerà mercoledì 28 giugno con un appuntamento tradizionale per i più piccoli e che riscuote ad ogni incontro grande attenzione: Nati per leggere a cura del gruppo Lettori volontari della Versilia, una attività per i bambini e per i loro genitori, in modo da avviare i più piccoli al piacere della lettura, magari condividendo questi preziosi momenti con i genitori.

La prima presentazione di libri dell’estate è in calendario mercoledì 28 giugno, alle ore 21, con la rassegna “Libri a Palazzo” che sarà aperta da due romanzi di Giovanni Braida dal titolo “Shekhinah” e “La biblioteca fra le nuvole”.

Venerdì 30 giugno, alle ore 18, si entrerà nel cuore della cronaca, con una morte che ha suscitato tante domande, quella di David Rossi, responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto dieci anni fa precipitando dalla finestra del suo ufficio.

Il sindaco Lorenzo Alessandrini dialogherà con il giornalista Tommaso Strambi che porterà a Seravezza il suo libro “Siena, la sua banca e una scomoda verità. Chi ha tradito David Rossi”.

Gli appuntamenti della biblioteca nel mese di luglio avranno cadenza settimanale con presentazioni di libri il 5, 12 e 19, mentre il 26 luglio tornerà Nati per leggere alle ore 18 e la Bibliotombola alle ore 21, un appuntamento per grandi e piccini che sarà legato alla lettura e ai suoi protagonisti.

La frescura seravezzina rappresenterà il contesto ideale per la maratona di lettura che, il 31 alle ore 21, chiuderà la programmazione del mese di luglio.