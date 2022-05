L’ESTATE 2022 TRA MUSICA, TEATRO E CINEMA DAL 17 GIUGNO A CAPANNORI NELL’AREA VERDE DIETRO LA SEDE COMUNALE

‘…MA LA NOTTE SI’!’

L’ESTATE 2022 TRA MUSICA, TEATRO E CINEMA DAL 17 GIUGNO A CAPANNORI NELL’AREA VERDE DIETRO LA SEDE COMUNALE

anche quest’anno alcuni appuntamenti saranno ad ingresso gratuito

NEL CARTELLONE DEGLI EVENTI A PAGAMENTO: PFM, JONATHAN CANINI,

FRANCESCO GABBANI, IRAMA, COMBINAZIONE “Message from the space”

Quello degli eventi gratuiti: WØM FEST OFF, Giorgio Vanni, Vintage 80, Emiliano Toso e Daniela Lucangeli, Federico Buffa, Lucca Jazz Donna e il Festival Economia e Spiritualita’

Non mancano gli appuntamenti in Piazza: 17-18-19 giugno La Festa della Birra a cura dei birrai artigianali e 9-10 luglio Sorrisi e Cartoni il Cosplay

Ed ancora il 22 e 23 giugno in programma la proiezione di Alz Fest e Trame indipendenti – International Indipendent Short Film, con ingresso gratuito

e dal 20 al 30 luglio “Estate Cinema”

Torna l’appuntamento estivo “…Ma la notte si’!” con le serate di musica leggera, classica e jazz, teatro e cinema e con le tante interessanti proposte tra eventi a pagamento e ad ingresso gratuito.

Dal 17 giugno nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, si alterneranno tantissimi spettacoli per la ormai amata manifestazione ‘…Ma la notte sì!’ promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group.

Accanto ai nomi degli spettacoli a pagamento, PFM-Premiata Forneria Marconi, Jonathan Canini, Francesco Gabbani, Irama, COMBINAZIONE “Message from the space” un evento speciale con DJ set con la musica di Ricky Leroy e Mario Piu’ e la voce di Luca Pechino (presenti animatori e performer del CIRCO NERO Italia, celebre gruppo di artisti itineranti), in programma ci sono anche i consueti eventi gratuiti che vedranno protagonisti artisti di livello nazionale e iniziative di grande spessore culturale. Tra gli eventi gratuiti la musica rap WØM FEST OFF con Locals Cheese, Young Rascalz e il dj-set di PuSh, il concerto dell’amatissimo e seguitissimo Giorgio Vanni, la serata Vintage 80 con i più grandi successi della musica dagli anni ’60 agli anni ’80, l’appuntamento “Scienza servizievole in cammino – la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni” con il musicista Emiliano Toso e la scienziata Daniela Lucangeli professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università di Padova, lo spettacolo “Due pugni guantati di nero” con Federico Buffa (Evento nell’ambito della Rassegna Riprendiamoci la scena teatro e musica in giro per la Toscana, promossa da CESVOT), il concerto Jazz “LUCCA JAZZ DONNA Fest 2022” 18° EDIZIONE “SUBCONSCIONS TRIO” Monique CHAO (voce e piano) Victoria KIRILOVA (contrabbasso) Francesca REMIGI (batteria) e “COME AGAIN” Danielle Di MAJO (sax alto & soprano) Manuela PASQUI (piano) ed ancora due giorni di Festival Economia e Spiritualita’ che il 17 luglio avra’ come tema “Perdono, Compassione, Meditazione, Buddhismo e cristianesimo alla ricerca della felicità” a cura di Stefano Bettera, Andrea de Giorgio, Guidalberto Bormolini e il 18 luglio avra’ come tema ‘CHE COS’E’ LA FELICITÀ?’ con la proiezione del Docufilm “HappyNext” con Simone Cristicchi, presente in serata, e la regia di Andrea Cocchi, inoltre si dialoghera’ con alcuni protagonisti del Docufilm.

La sezione cinema iniziera’ il 22 giugno e vedra’ due proiezioni gratuite, il 22 Alz Fest e il 24 Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente “TRAme Indipendenti” Sesta edizione.

Estate Cinema, la rassegna del cinema a pagamento si terra’ invece dal 20 al 30 luglio.

Due gli appuntamenti in Piazza: 17-18-19 giugno La Festa della Birra a cura dei birrai artigianali e 9-10 luglio Sorrisi e Cartoni il Cosplay.

“E’ con grande soddisfazione che presentiamo il ricco cartellone de ‘…Ma la notte sì!’, manifestazione che a partire dalla metà di giugno tornerà a proporre un programma ricco e variegato di musica di vario genere, cinema e teatro con tanti appuntamenti ad ingresso libero – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. Accanto ad artisti di fama nazionale, alcuni dei quali inizieranno il proprio tour estivo proprio da Capannori, a dimostrazione che la nostra rassegna sta diventando sempre più un punto di riferimento per i concerti estivi in Toscana, il cartellone offre molti eventi di artisti e realtà culturali e di spettacolo locali e una rassegna cinematografica. Un cartellone pensato per offrire a tutti momenti di cultura e di intrattenimento. Un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato a livello artistico a questa nuova e bella edizione insieme a tutti i partner. L’estate capannorese sarà connotata da altre importanti rassegne culturali e di spettacolo in programma anche in altre aree del territorio per portare vicino alle persone occasioni di cultura e divertimento”.

Sandro Giacomelli che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group, dichiara “Ringraziamo il Comune di Capannori per l’opportunita’ di poter realizzare questa manifestazione che caratterizza l’estate capannorese e la rende punto di riferimento culturale e di svago non solo per i cittadini ma anche per il pubblico di tutta italia. La manifestazione promossa dal Comune e’ unica nel suo ventaglio di offerta tra eventi a pagamento e gratuiti che spaziano dalla musica al cinema passando attraverso proposte innovative di spettacoli ed iniziative di rilievo nazionale. La sinergia che si e’ creata tra la nostra squadra e quella del Comune ha reso l’organizzazione dell’evento ancora piu’ fluida e stimolante. Ci auguriamo che il salto di qualita’ nell’offerta artistica di quest’anno possa piacere ancora di piu’ al pubblico”

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI A PAGAMENTO:

17 GIUGNO PFM-Premiata Forneria Marconi

18 GIUGNO JONATHAN CANINI

28 GIUGNO FRANCESCO GABBANI

1 LUGLIO IRAMA

2 LUGLIO COMBINAZIONE “Message from the space” DJSET con la musica di RICKY LE ROY e MARIO PIÙ e la voce di LUCA PECHINO. Presenti animatori e performer del CIRCO NERO Italia, celebre gruppo di artisti itineranti. (inizio ore 16.00)

Il programma degli spettacoli gratuiti:

19 GIUGNO WØM FEST OFF con Locals Cheese, Young Rascalz e il dj-set di PuSh

9 LUGLIO Giorgio Vanni e Max Longhi

10 LUGLIO Vintage 80

12 LUGLIO Scienza servizievole in cammino – la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni con il musicista Emiliano Toso e la scienziata Daniela Lucangeli professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo (2005) presso l’Università di Padova.

15 LUGLIO Federico Buffa e Alessandro Nidi “Due pugni guantati di nero” (Evento nell’ambito della Rassegna Riprendiamoci la scena teatro e musica in giro per la Toscana, promossa da CESVOT).

Per prenotazioni 15 luglio info@lostanzonedelleapparizioni.com.

16 LUGLIO “LUCCA JAZZ DONNA Fest 2022” – 18° EDIZIONE “SUBCONSCIONS TRIO” Monique CHAO – voce e piano, Victoria KIRILOVA – contrabbasso, Francesca REMIGI – batteria. “COME AGAIN” Danielle Di MAJO – sax alto & soprano, Manuela PASQUI – piano

17 LUGLIO – festival economia e spiritualità PERDONO, COMPASSIONE, MEDITAZIONE. Buddhismo e cristianesimo alla ricerca della felicità.A cura di Stefano Bettera, Andrea de Giorgio, Guidalberto Bormolini

18 LUGLIO – festival economia e spiritualità ‘CHE COS’E’ LA FELICITÀ’ Proiezione del Docufilm HappyNext con Simone Cristicchi, regia di Andrea Cocchi. Dialoghi con alcuni protagonisti del Docufilm.

appuntamenti in Piazza: 17-18-19 giugno La Festa della Birra a cura dei birrai artigianali e 9-10 luglio Sorrisi e Cartoni il Cosplay

22 GIUGNO gratuito ALZ FEST – proiezione

24 GIUGNO gratuito Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente

“TRAme Indipendenti” Sesta edizione – proiezione

Estate Cinema, la rassegna del cinema a pagamento si terra’ invece dal 20 al 30 luglio.

I concerti e gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 ad eccezione dell’appuntamento del 20 luglio che inizierà alle ore 16.00

le prevendite sono sul circuito Ticketone (https://www.ticketone.it/ ).

Per informazioni www.legsrl.net; 392/4308616.

Radio Stop è la radio media partner di ‘ …Ma la notte si!’.