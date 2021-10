L’essicazione del granturco sull’aia.

Il mais bisognava seccarlo al sole per bene, e conservarlo all’asciutto ,altrimenti veniva invaso da umidità e funghi dannosi per la salute, perciò si teneva al sole più che si poteva e solo ben asciutto veniva riposto nei sacchi o nei cassoni.

Ogni giornata di sole, nel primo autunno, era preziosa per seccare bene il granturco, che veniva steso su teli sull’aia e rigirato con pale e rastrelli.

L’essiccazione al sole era il modo tradizionale e naturale per conservare al meglio e a lungo questo cereale, che è stato per molto tempo un alimento fondamentale per molte famiglie del nostro Paese.