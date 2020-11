L’ESPERTA CAMILLA SALGHETTI PER UN PRIMO PIANO SULL’ANTIQUARIATO A “LA DIRETTA AGGIORNATA”

L'iniziativa social "La Diretta Aggiornata" ha raccolto l'adesione dell'esperta di antichità, Camilla Salghetti, per trattare il mondo dell'antiquariato nella puntata di Giovedì 5 Novembre che collegherà Forte dei Marmi, da cui apre la rubrica, a Sulzano sul Lago d'Iseo, da cui trasmetterà l'ospite. Dalle ore 19.00 la conduzione su Instagram di Piero Garibaldi approfondirà aspetti che l'indirizzo del progetto professionale per riflettere sul fenomeno della svalutazione.