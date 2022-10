L’ESERCITO ITALIANO AL LUCCA COMICS AND GAMES 2022

L’ESERCITO ITALIANO AL LUCCA COMICS AND GAMES 2022

La Forza Armata sarà presente al Lucca Comics and Games con un dispositivo promozionale che vede il ritorno delle Forze Speciali dell’Esercito nella cornice della commemorazione dei 150 anni della Fondazione dell’Istituto Geografico Militare.

Gli uomini e le donne con le stellette, presenteranno all’interno del “Cortile degli Svizzeri”, nel centro storico di Lucca, assetti promozionali interattivi e illustrativi delle specialità operative della Forza Armata. Il primo, di profilo prettamente operativo sarà rappresentato da un dispositivo del 9° reggimento d’assalto Col Moschin e del 185° reggimento R.A.O. FOLGORE con le rispettive dotazioni di specialità che potranno essere anche provate dai visitatori.

Gli altri assetti promozionali sono rappresentati da un Veicolo Tattico Leggero ATV (LIGHT TACTICAL ALL VEHICLE – LTATV) e da un Quad, rispettivamente, in dotazione al 185° reggimento R.A.O. FOLGORE e al 185° reggimento FOLGORE di Bracciano in forza alla Brigata paracadutisti, che verranno sensorizzati con il sistema Virtual Battle Sistem allo scopo di far interagire virtualmente i visitatori alla guida dei mezzi in scenari operativi.

Completeranno il dispositivo promozionale un Info Point costituito dal personale del reggimento Logistico Folgore, a disposizione dei visitatori per fornire informazioni utili sui concorsi per l’arruolamento nell’Esercito ed illustrare tutti i profili professionali di interesse della Forza Armata: Ufficiale presso l’Accademia Militare di Modena e Allievo Maresciallo. Particolare novità del 2023, è il Volontario in Ferma Iniziale (VFI) e Triennale (VFT), che rappresenta la nuova forma di reclutamento dei Volontari in Ferma Prefissata, il cui concorso è di prevista apertura nei prossimi mesi e che sarà illustrata dal personale dell’Esercito.

A cornice del dispositivo promozionale, presso il Cortile degli Svizzeri, per celebrare anche a Lucca il 150° Anniversario della Fondazione dell’Istituto Geografico Militare, la cui data di ricorrenza dalla sua nascita del 1872 è appunto il 27 ottobre 2022, sarà possibile apprezzare su appositi monitor posti, filmati illustrativi raffiguranti le principali tematiche geografiche-cartografiche dell’IGM e la mostra allestita presso la Galleria delle Carrozze in Firenze dall’11 ottobre al 6 novembre, dal titolo “Per aspera ad astra-La costruzione del modello geometrico del territorio italiano ”.

Inoltre a disposizione dei visitatori sarà presente anche un Info Point dello Stato Maggiore dell’Esercito – Centro Pubblicistica con i prodotti editoriali di Forza Armata, fumetti da collezione, ed il periodico Rivista Militare, per il quale sarà possibile effettuare sul posto anche l’eventuale abbonamento annuale.

Per i più piccoli, la possibilità di una fotografia con la Mascotte dell’Esercito “Vittorio”.

L’Esercito Italiano attende dunque tutti i visitatori interessati per far conoscere da vicino, attraverso i suoi uomini e donne in uniforme, le dotazioni e le peculiarità della Forza Armata.