L’Epifania del pennato: quando il sole “taglia” le Apuane

Quest’anno sono 25 anni dalla pubblicazione del libro “Apuane Segrete” di Marco Lapi e Fiorenzo Ramacciotti, dove sono elencati tanti eventi apuani da non perdere tra cui questo.

In questi anni la guida ambientale Stefano Pucci ha prima recuperato e messo in sicurezza il sito di Progna, in collaborazione con gli enti territoriali, dove si possono osservare tanti segni rupestri. E infine ha promosso questo evento, che è risultato in questi ultimi anni molto apprezzato.

Per assistere al passaggio della luce sono arrivati un po’ da tutte le parti, arrivati armati dei loro pennati: prima li hanno messi sulla roccia che conserva i segni rupestri e poi, all’arrivo della luce del sole, tutti i pennati si sono levati in alto in segno di allegria e di augurio per l’anno appena iniziato.

A guidare la folta comitiva partita dalla chiesa di Cardoso Stefano Pucci.

Al termine tanta soddisfazione da parte di tutti e la consapevolezza di aver assistito a qualcosa che ancora l’uomo non è riuscito a rovinare.