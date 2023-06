Leonardo Olivieri è il nuovo coach del BCLucca

BASKET C – Il Basketball Club Lucca riparte da Leonardo Olivieri, coach esperto nonostante la sua giovane età, ha solo 38 anni (classe 1985), ed ha un bagaglio di esperienze e successi non indifferente. Ad Olivieri verrà affidata non solo la prima squadra ma anche l’under 19 e quasi sicuramente una squadra del settore giovanile.

Queste le sue prime impressioni “ Orgoglioso di essere stato chiamato ad occupare la panchina della prima squadra del BCLucca, dove sono transitati negli ultimi anni allenatori importanti come Russo e Catalani. Per me è molto stimolante e motivo di grande responsabilità perché dovrò rappresentare i colori di un club molto importante nel panorama cestistico, sia a livello nazionale che toscano e di grande motivazione a far bene.