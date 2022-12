Lentini – donna carbonizzata in un parco

A trovare il cadavere coperta con rami e legna secca sono stati i Vigili del Fuoco arrivati sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona, preoccupati per la colonna di fumo che si era alzata dal parco del comune del Siracusano, “Emanuele Ferraro”, a poca distanza dalle palazzine.

È assai probabile che la donna sia stata uccisa da un’altra parte e portata lì per essere bruciata. I carabinieri stanno indagando per chiarire la vicenda e risalire all’identità della vittima. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una donna di 45 anni che in passato avrebbe tentato di togliersi la vita.

Arrivati sul posto della segnalazione i Vigili del Fuoco hanno scoperto che a bruciare erano i rami posti sopra il cadavere.

I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini tramite anche l’acquisizione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, per capire se dalle riprese possa emergere qualche elemento utile a ricostruire la vicenda.

D.V.