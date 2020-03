Lemucchi: “Parcheggio gratuito per il personale sanitario del San Luca”

Il vice sindaco di Lucca scrive ad Apcoa Parking

Parcheggio gratuito per tutto il periodo dell’emergenza al personale sanitario del San Luca. Lo chiede il vice sindaco di Lucca Giovanni Lemucchi:

“Sono momenti difficili per chi lavora a contatto con i malati all’Ospedale San Luca. Al personale sanitario va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione per il coraggio e il sacrificio dimostrati nell’affrontare emergenza coronavirus. Ma le parole non bastano. Proprio ieri ci ha scritto uno di loro lamentando l’insufficienza dei parcheggi destinati ai lavoratori del nosocomio, costretti così a parcheggiare a pagamento. Per questo abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto al gestore dei parcheggi del San Luca, Apcoa Parking, chiedendo che, in via straordinaria, conceda al personale sanitario di poter parcheggiare gratuitamente almeno fino a quando durerà questa emergenza. Un piccolo aiuto in un momento di grande impegno di questi lavoratori per il bene comune”.