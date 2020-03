Legge 104, novità Coronavirus: i permessi passano da 3 a 12 giorni

Coronavirus, novità anche per i permessi Legge 104: per ovviare alla chiusura delle scuole (per adesso in programma fino al 3 aprile 2020 ma si fa sempre più probabile una proroga visto che il picco da Coronavirus, come spiegato dal premier Giuseppe Conte, non è ancora arrivato) e alle misure restrittive introdotte per limitare i contagi, il Governo ha deciso di aumentare il numero di permessi sul lavoro autorizzati dalla Legge 104.

Come noto, la Legge 104/1992 stabilisce delle regole con cui disabili – ma anche i familiari (entro un certo grado di parentela) che se ne prendono cura – possono usufruire di permessi retribuiti da lavoro.

Generalmente, ai soggetti a cui viene riconosciuto il diritto alla Legge 104, possono beneficiare di riposi giornalieri di 1 o 2 ore al giorno (a seconda dell’orario di lavoro), o anche di 3 giorni di permesso mensile frazionabili ad ore. Ebbene, per qualsiasi chiarimento sui permessi Legge 104 vi invitiamo a consultare il nostro articolo di approfondimento; di seguito, infatti, ci concentremo sulla novità che nelle prossime ore dovrebbe essere introdotta dal Governo, con la quale per i mesi di marzo ed aprile 2020 verrà disposto un incremento dei giorni di permesso garantiti dalla Legge 104 così da andare incontro alle famiglie.

Come noto, il Governo in queste ore ha emanato un decreto contenente diverse misure economiche per aiutare famiglie e lavoratori in questo periodo difficile causato dalla diffusione del Coronavirus (e dagli scenari economici che ne conseguono). Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e nella conferenza stampa di presentazione hanno preso parola sia il premier Giuseppe Conte che i Ministri, dell’Economia e del Lavoro, Gualtieri e Catalfo.

Ad esempio, si è parlato di un divieto dei licenziamenti, o anche di un bonus di 100,00€ per i lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici) che in questi giorni di allerta hanno continuato a lavorare in sede non potendo effettuare i propri servizi in smart working.

Tra le novità ci sono anche quelle relative ai permessi per Legge 104; vediamo nel dettaglio cosa cambia per i prossimi mesi.

Legge 104: più permessi nei prossimi due mesi

Il decreto economico, il cui testo verrà pubblicato nelle prossime ore, approvato per far fronte alle conseguenze del Coronavirus prevede un’importante novità per i soggetti a cui è stato il riconosciuto il diritto ai permessi descritti dalla Legge 104/1992.

Nel dettaglio, dagli attuali 3 giorni di permesso mensile si passerà a ben 12 giorni, nei quali si continuerà a beneficiare del 100% della retribuzione prevista. Una novità che va ad aiutare tutte le famiglie che in questi giorni di allerta hanno necessità di non recarsi a lavoro, se non altro per assistere un loro familiare affetto da disabilità (soggetti che tra l’altro sono tra i più esposti al rischio contagio).

Ma attenzione, perché questa novità ha una scadenza ben definita: i 12 giorni di permesso, infatti, riguarderanno esclusivamente (salvo proroghe future) i mesi di marzo e aprile 2020.

È stato il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a confermare – durante la conferenza stampa di presentazione del decreto – che si tratta di 12 giorni complessivi.

Dovrebbero esserci modifiche, quindi, rispetto alla bozza del decreto nella quale si parlava di “12 giorni ulteriori”, il che avrebbe portato il numero di giorni di permesso a 15. La conferma ufficiale, però, si avrà solamente con la pubblicazione del testo del decreto, attesa per le prossime ore.

Novità permessi Legge 104, Coronavirus: chi è interessato?

Come anticipato, questa novità interessa tutti coloro a cui è stato riconosciuto il diritto alla Legge 104. Parliamo quindi dei cosiddetti caregivers, ossia di chi si prende cura di un proprio familiare affetto da grave disabilità.

Nel dettaglio, oltre agli stessi disabili in condizioni di gravità, possono richiedere i 12 giorni di permessi 104:

i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

coniuge, partner (conviventi di fatto o coppie riconosciute da unione civile) di disabile in situazione di gravità;

parenti o affini entro il II grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Inoltre, in presenza di determinate condizioni (ossia quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano superato i 65 anni di età o siano essi stessi affetti da patologie invalidanti) possono usufruire dei permessi 104 anche i parenti e gli affini entro il III grado.