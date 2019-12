Lega Viareggio – Santini e Baldini si recano in Soprintendenza con il filmato delle “Oceaniche” di Turcato tra le erbacce

SANTINI E BALDINI, LEGA: PROTOLLATO IN SOPRINTENDENZA IL FILMATO DELLE “OCEANICHE” DI TURCATO FRA LE ERBACCE DEL MAGAZZINO COMUNALE E RICHIESTO L’INTERVENTO ED IL SOPRALLUOGO DELLO STESSO SOPRINTENDENTE ANGELA ACORDON.

Questa mattina ci siamo immediatamente recati presso la Soprintendenza di Lucca ed abbiamo provveduto a protocollare il deposito della chiavetta contenente la riproduzione delle “Oceaniche” di Turcato lasciate fra le erbacce ed i materiali di risulta del deposito comunale, filmate ieri da Alessandro Santini e siamo stati ricevuti dal Soprintendente ai Beni Culturali Dott.ssa Angela alla quale abbiamo chiesto di assumere ogni provvedimento conseguente, opportuno e necessario, chiedendo altresì un pronto sopralluogo per verificare tutto quanto accaduto.

Così intervengono i Consiglieri Comunali della Lega Alessandro Santini e Massimiliano Baldini.

Abbiamo appreso che la Piazza Puccini è sottoposta a vincolo e che quindi è regolata da regime autorizzatorio per ogni tipologia di intervento, non essendo peraltro possibile collocare l’opera di Turcato in altro sito diverso da quello.

Abbiamo fatto presente alla Dott.ssa Acordon, come certificato dal protocollo della nostra richiesta di intervento, che la Lega avanzerà altresì interrogazione parlamentare a mezzo dell’On. Donatella Legnaioli per chiedere al Ministro competente se sia al corrente dei gravissimi fatti accaduti a Viareggio.