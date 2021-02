Lega Viareggio – La Cooperativa C.RE.A. sostituita nella gestione dei minori.

LA COOPERATIVA C.RE.A SOSTITUITA NELLA GESTIONE DEI MINORI. LA LEGA SI ATTIVA PER VALUTARE I TERMINI DI UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE.

La comunità alloggio per minori, gestita in maniera ottimale da tren’anni dalla cooperativa sociale C.RE.A, sarà sostituita dal consorzio di cooperative sociali So&Co di Lucca.

Il delicato servizio di affidamento, in integrazione coi servizi sociali del territorio relativo ai minori collocati in comunità dal Tribunale, a seguito di regolare bando provinciale che lo prevede a termini di Legge, saranno affidati a una diversa cooperativa, sulla base dei costi al ribasso.

Ma sulla base del un bando regolato dalla Provincia, il Comune che conosce l’operato della Cooperativa, poteva forse dettare delle linee diverse, oltretutto in tempi di covid ?

il progetto presentato dalla crea è riconosciuto come il migliore e non è una novità, visto che il Comune di Viareggio ha ottenuto dei finanziamenti per la C.RE.A. dalle Fondazioni, sui progetti della stessa.

Ci sono questioni, soprattutto quando si apprendono all’improvviso, in cui la Città intera si unisce e la Lega è sempre pronta a intervenire, al di la degli schieramenti politici, sulle questioni di buonsenso, oltre che di diritto. La C.RE.A. che opera in una struttura a norma, conosciuta e ormai punto di riferimento presenta un conclamato curriculum di gestione comprovato in qualità e affidabilità, con personale formato anche per gestione anti covid, oltre che di comprovata esperienza verso i minori affidati. Personale che a tutt’oggi non ha avuto contatti con il sindacato e che dovrà essere tutelato.

La linea guida della cooperativa è infatti: qualità del servizio e soddisfazione del personale. Con questa gara al ribasso, la gestione sarà sicuramente più economica, quindi dovranno essere apportati dei tagli . Rispetto ai fondi risparmiati è stato verificato dove saranno effettuati i tagli? Si dovrà scegliere tra il personale o i servizi resi? E anche qualora il personale venisse riassorbito , a quali condizioni sarà fatto? E su quale tipo di servizi dovrà essere risparmiato?

Viene da chiedersi se, al momento della presentazione del bando che pone determinati obiettivi, in merito ai quali il Comune ha facoltà di intervenire, poteva essere fatta una diversa valutazione che mirasse a privilegiare il progetto piuttosto che i suoi costi.

Maria Pacchini- Alessandro Santini- Alberto Pardini- Walter Ferrari – LEGA VIAREGGI