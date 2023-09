Lega: “Stop ai mezzi pesanti nel Compitese.”

Il grave incidente avvenuto a San Ginese nei giorni scorsi mette in luce la pluriennale criticità della strada.

I consiglieri comunali del gruppo Lega, Ilaria Benigni consigliere provinciale, Pier Luca Benedetti del direttivo provinciale Lega e Tommaso Bartoli componente del direttivo della sezione Lega Lucca-Capannori, riaccendono i fari sull’inadeguatezza di via di Tiglio ad accogliere il transito dei mezzi pesanti, in particolar modo nel tratto tra San Leonardo in Treponzio e Castelvecchio di Compito.

“Ci auguriamo che il conducente ferito gravemente nell’incidente torni alla vita normale in pochi giorni e che quanto accaduto sia solo un brutto ricordo per lui e la famiglia”. Con queste parole si cerca di liquidare velocemente un annoso problema che impatta sulla vita dei cittadini.

E’ la lapalissiana dimostrazione che l’amministrazione Menesini sia sempre stata sorda e cieca nei confronti della popolazione e che via di Tiglio nel Compitese, risulti inadeguata al flusso pesante odierno, e nonostante vi siano cartelli di divieto di transito ai mezzi pesanti in determinate fasce orarie, detto divieto viene sistematicamente ignorato con i risultati che denunciamo oggi.

Oltre ai disagi per il flusso veicolare, ancor più importanti sono quelli per i residenti relativi alla qualità dell’aria che respirano, ai problemi strutturali alle abitazioni che si creano al passaggio dei mezzi oltreché il vertiginoso deprezzamento degli immobili.

E’ urgente coinvolgere le rappresentanze di comuni, province, regione affinché venga seriamente considerata l’eliminazione totale del traffico pesante dal Compitese da e per Lucca/Pontedera, deviandolo attraverso la progettazione e costruzione di una “bretellina” tra via del Rogio e la strada Bientinese e rendere queste due ultime strutturalmente più solide e sicure per accogliere il maggior flusso veicolare. Tale soluzione andrebbe inoltre ad impattare positivamente su altre direttrici.