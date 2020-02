In data odierna, il Commissario Lega della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti, accompagnato dal Consigliere provinciale Lega Mirco Masini e Pietro Tosi consigliere Lega dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, hanno fatto un sopralluogo alla frana sulla strada provinciale per Arni per accertarsi personalmente sulla stato dei fatti.

Vista la gravità della situazione, sicuri di una celere risoluzione da parte delle autorità competenti, auspicano un intervento risolutivo dato l’importanza strategica che la strada ha per il territorio garfagnino e della Mediavalle.