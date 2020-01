Lega: riflessioni di Simonetti e Bertieri sulle Regionali di primavera

“Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, e Yamila Bertieri capofila tra gli eletti nella sezione Lega Mediavalle Garfagnana, stilano alcune riflessioni per quanto riguarda la campagna elettorale di Matteo Salvini nel territorio di Borgo a Mozzano.

Le elezioni in Emilia- Romagna – affermano Simonetti e Bertieri – hanno segnato la vincita del centrosinistra o meglio PD ma, quel 44% ottenuto deve far riflettere, poiché é sempre stata una terra rossa e fino ad alcuni anni fa era impensabile l’idea che la coalizione di centrodestra ottenesse un risultato tale, si può parlare quindi di un inizio di una partita non di una sconfitta, che dimostra la presenza di una volontà rivolta al cambiamento proprio come a Borgo a Mozzano.

Infatti, non è la prima volta che in opposizione c’è un esponente della Lega- afferma Simonetti- nel 2010 con me la Lega era presente nei tavoli dell’opposizione Borghigiana ma, è la prima volta che il partito di Matteo Salvini ha avuto così tanti consensi; alle Europee ha ottenuto 1817 voti di lista e anche se Andreucccetti ha vinto, dovrebbe riflettere per i consensi che Yamila Bertieri ha avuto, ben 189 preferenze, aggiungendo poi che molto assensi stanno diventando consensi per il lavoro che sta svolgendo.

Quindi – conclude Simonetti – sono certo che a Borgo a Mozzano la Lega crescerà e la dimostrazione lo è anche nel tesseramento sempre più richiesto.

Seguiremo le linee dettate dal partito, collaboreremo e porteremo da Borgo a Mozzano un forte contributo, per arrivare alla vittoria della Regione, accompagnato dalle nostre istanze nel rispetto delle regole e dei ruoli che tutti dovranno rispettare, solo in questo modo si può dare un ottimo contributo”.