LEGA CAPANNORI: NESSUN RIFERIMENTO AL DISAVANZO PRECEDENTE, IL BILANCIO DI PREVISIONE E’ INATTENDIBILE

Il bilancio di previsione del triennio 2023/2025 è stato formalmente approvato dal Consiglio comunale di Capannori che ha finto di ignorare la deliberazione della Corte dei Conti che ha accertato un disavanzo di oltre due milioni di euro da recuperare entro il 2024.

E’ quanto affermano i consiglieri comunali Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso per i quali l’obbligo del saldo di competenza non negativo è stato solo formalmente rispettato con l’artificio della mancata iscrizione nel preventivo in parte spesa della quota di recupero del disavanzo accertato dalla Corte dei Conti al 31.12.2019 di natura gestionale poichè derivante dal fatto che negli anni precedenti i fondi accantonati, vincolati e destinati agli investimenti erano eccedenti al fondo cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al netto del fondo pluriennale vincolato.

Si tratta in sostanza, spiegano i consiglieri leghisti, di una esposizione debitoria che deve essere prontamente riassorbita a partire dall’esercizio corrente così come richiede l’art. 188 TUEL richiamato dalla magistratura contabile senza dimenticare che il disavanzo effettivo potrebbe essere superiore poiché mancano ancora le rielaborazioni dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 probabilmente inficiati dalle stesse irregolarità contabili contestate dalla Corte dei Conti per le annualità precedenti.

Il saldo di competenza non negativo, affermano ancora i consiglieri della Lega, è stato poi ottenuto con una previsione di spesa corrente inferiore di oltre 6 milioni di euro rispetto all’assestato del 2022 del tutto irrealistica alla luce dell’inflazione al 10% ovvero dell’aumento nominale dei prezzi, della previsione sempre al ribasso dei costi delle utenze energetiche e dei mancati accantonamenti al fondo arretrati contrattuali relativo al contratto del personale dipendente 2022/2024 (a novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto 2019/2021).

Sarebbe stato certamente sconveniente, concludono i consiglieri della Lega, presentare un bilancio preventivo in perdita e pertanto l’amministrazione comunale ha inteso accelerare i tempi anticipandone l’approvazione prima della discussione del piano di rientro del disavanzo entro il 10 marzo per cui lo schema approvato dal Consiglio comunale è totalmente privo di attendibilità.