LEGA CAPANNORI: DISCARICA ABUSIVA IN AREA PROTETTA DEL COMPITESE,

LEGA CAPANNORI: DISCARICA ABUSIVA IN AREA PROTETTA DEL

COMPITESE, IL COMUNE PROVVEDA SUBITO ALLA RIMOZIONE PER

TUTELARE L’AMBIENTE

Tubi di eternit, copertoni d’auto, cumuli di rifuti, auto abbandonate, plastica dappertutto,

materiale edile di risulta, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto e ben visibile a

tutti. No, non siamo nella Terra dei Fuochi avvelenata dalla camorra ma a Capannori nel

compitese a 1 Km dalle sponde del Lago della Gherardesca a ridosso della zona di lancio

dei paracadutisti.

A quanto ci risulta, affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria

Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso e il militante Vasco

Ricci, il punto su cui insiste la discarica si trova all’interno dell’area Ramsar considerata

zona sensibile e vulnerabile non solo ai fini della regimazione delle acque ma soprattutto

come habitat di flora e fauna caratteristiche in particolare per gli uccelli acquatici ritenuti

una risorsa internazionale in virtù delle loro migrazioni.

Per questo motivo, proseguono gli esponenti leghisti, è grave che quella zona di particolare

pregio ambientale non sia stata adeguatamente protetta dal Comune di Capannori il quale,

pur essendo da tempo a conoscenza dello stato dei luoghi, non ha prontamente rimosso i

materiali altamente inquinanti al fine di impedire ulteriori e maggiori danni all’ambiente.

Che senso ha vantarsi di essere un comune riciclone, ostentare i riconoscimenti per la

politica zero waste, sbandierare il vessillo della raccolta differenziata, lanciare crociate

contro i piatti di plastica se poi tutto rimane nell’ambito del marketing e non si fa nulla per

la concreta salvaguardia dell’ambiente? Qual’è l’effettivo grado di tutela del territorio a

Capannori se non si agisce prontamente per la salvaguardia di una zona sensibile e

vulnerabile?

Sono interrogativi che giriamo all’assessore Giordano Del Chiaro il quale farebbe meglio a

pensare meno al giardinaggio e a dedicare più tempo alla tutela dell’ambiente a cui è

preposto; a pavoneggiarsi meno con i comunicati stampa autocelebrativi e a girare di più per

Capannori magari andando in via del Rogio dove fanno brutta mostra di sé altri sacchi di

rifiuti abbandonati.