La sezione Mediavalle Garfagnana “Lega Salvini Premier”, guidata dal Commissario Luigi Pellegrinotti, a seguito di alcune segnalazioni fatte al partito attraverso il consigliere di Borgo a Mozzano Bertieri Yamila, prende atto di una tematica molto sentita sul territorio.

Abbiamo appreso- esordisce Pellegrinotti- della triste situazione in cui vive una donna affetta da linfedema, che abita nel comune di Bagni di Lucca.

Ci chiediamo, come è possibile che nel 2021 una famiglia si senta abbandonata sopratutto dal punto di vista socio assistenziale!?!

Leggere e sentire che (la famiglia), nonostante le molte richieste fatte a strutture competenti e accompagnate da cartelle cliniche che ne attestano la preoccupante situazione, ad oggi non abbia ricevuto risposta da nessuno, non ha giustificazione.

Il diritto all’assistenza sociale è un diritto importantissimo tutelato anche dalla nostra Costituzione sempre più chiara nel garantire a tutti una concreta assistenza sanitaria, anche se non sopratutto, con la predisposizione di strutture idonee.

La linfedema è una malattia che oggi può avere valide possibilità di cura ma, la persona che ne soffre deve essere assistita e seguita correttamente.

Per questo, lo portiamo all’attenzione dei

consiglieri di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, che si muoveranno in tal proposito con una specifica istanza, in modo tale che il comune prenda in seria considerazione la triste situazione che la famiglia sta vivendo e chiediamo di impegnarsi a trovare in tempi brevi, tutte le soluzioni possibili per far valere nella concretezza tale diritto alla cura della donna.

La Sezione “Lega Salvini Premier” Mediavalle e Garfagnana, conclude Pellegrinotti- seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda.