L’edizione 2023 di “Quattro zampe in Garfagnana” questo anno sarà formata da ben DUE EVENTI:

1)il !

– Ritrovo in tarda mattinata al Rifugio Isera Orecchiella

– Pranzo e trekking al fresco

– spazio foto con Garfagnanafoto.it

E in serata ci sposteremo a Castelnuovo per la premiazione del vincitore per primo raduno Golden Garfagnana!!

Per info e prenotazioni 3349597289

2)Come ogni estate Castelnovese che si rispetti non poteva mancare anche quest’anno l’ !,

In Piazza delle Erbe a Castelnuovo Garfagnana ci sarà la consueta mostra amatoriale ! In palio per i vincitori la targa ricordo e bellissimi omaggi!

– dalle 18 avranno inizio le iscrizioni per le 3 categorie in gara (prezzo di iscrizione per ciascuna categoria €5)

– dalle ore 21 inizio della mostra.

Quest’anno, grazie alla partecipazione di Garfagnanafoto.it, per chi lo desidera, sarà possibile ottenere in omaggio un bellissimo scatto ricordo della serata con il proprio amico a 4 zampe!

Ricordiamo che come ogni anno il ricavato sarà devoluto alle associazioni animaliste della zona Arca della Valle e Gatti Garfagnini!!

In giro per il Paese saranno presenti i bellissimi Alpaca di Residenza Amola!