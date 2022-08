Le zucchine marinate sono molto gustose

Le zucchine marinate sono molto gustose; sono facili e veloci da preparare e si preparano senza cuocere nulla.

Le zucchine marinate si possono utilizzare dappertutto; sono ottime come contorno vicino a carni, pesci, salumi e formaggi, deliziose da mettere in un bel panino, fantasiose per creare antipasti vari oppure, arricchire bruschette e tanto altro.

Preparate le zucchine marinate con la ricetta che vi darò e non ve ne pentirete.

Ingredienti:

300 g di zucchine piccole e fresche

1 bicchiere di olio extravergine d’oliva

2 cucchiai di aceto di vino bianco

1 limone grande

2 spicchi di aglio

Peperoncino se volete metterlo

6 foglioline di menta

3 foglie di basilico

Sale e pepe (anche in granì) q.b.

Lavate ed asciugate le zucchine poi spuntatele e tagliatele a rondelle sottili.

In una ciotola preparate un’emulsione con l’olio extravergine d’oliva, l’aceto, il succo filtrato del limone, le foglie di menta e basilico tritate, gli spicchi di aglio, il sale e il pepe.

In un vasetto di vetro mettete qualche cucchiaio di marinatura poi, mettete qualche rondella di zucchine e ancora marinatura; continuate fino ad esaurimento degli ingredienti avendo cura di ricoprire le zucchine con l’olio di oliva. Chiudete il vasetto e lasciate macerare le zucchine per almeno 6 ore poi, servite le zucchine e mettete il vasetto in frigo.

Si conservano per qualche giorno in frigorifero avendo cura di ricoprire le zucchine con l’olio extravergine d’oliva.