Le zucche di Ognissanti e il Capodanno celtico…

Ad ogni approssimarsi della ricorrenza di Halloween – la popolare festa del 31 ottobre a base di zucche ghignanti, streghe e vampiri – si parla di usanza anglosassone ”trapiantata” in Italia. Non è vero che Halloween è una moda importata dall’America. E’ questo un errore storiografico e culturale che prescinde dal considerare come l’uso delle zucche a scopo rituale connesso al culto dei morti – nel periodo che va dal 31 ottobre al 2 novembre – vanti in Italia una tradizione antichissima.

La festa di Halloween in Italia è una cosa antichissima. le zucche intagliate, esistono (o sono esistite fino a pochi decenni fa) in tutta Italia e molti si ricordano benissimo di quando si mettevano le zucche con un lumino davanti casa. Le zucche una volta svuotate dei semi e rese il più sottili possibile, vengono intagliate in modo tale da assumere sembianze di un volto umano. La zucca intagliata e illuminata veniva posta fuori casa, nell’orto o in giardino, ma più spesso su un muretto, dopo il tramonto Si tratta di sopravvivenze di riti pagani antichissimi. Un ricordo dei morti? O forse un aiuto per gli spiriti in cerca della strada di casa …