Gli operatori di una volante sono riusciti, dopo un breve inseguimento, a fermare il ragazzo, mentre, pochi istanti dopo, gli operatori della seconda volante hanno visto altri due ragazzi, di 19 e 27 anni, che tentavano di allontanarsi facendo finta di niente.

Una volta fermati, gli hanno trovato addosso un cacciavite, un sacchetto di monetine (con 18 euro) e un sacchetto con 5 bottiglie di birra. Tutti e tre sono stati portati in Questura per accertamenti, ed è stato possibile accertare che i due uomini ripresi dalle telecamere erano i due fermati. I 3 sono stati arrestati per furto aggravato all’interno di esercizio commerciale in concorso.